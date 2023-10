Nachwuchs-Bundesliga A-Jugend des TSV schlägt Eintracht Hagen

Die U19-Handballer des TSV Bayer Dormagen blieben auch am „Tag der Deutschen Einheit“ in der Erfolgsspur und gewannen in der A-Jugend-Bundesliga beim VfL Eintracht Hagen mit 36:29 (18:15). Das Team von Trainer Martin Berger musste an der Volme auf das Trio Krischa Leis (Bänderriss), Julius Bahns (DHB-Lehrgang) sowie kurzfristig auch auf Luke Kaysen und somit auf drei wichtige Rückraumstützen verzichten. Dafür konnten die Gäste wie schon gegen Hamm auf die Hilfe der Zweitliga-Perspektivspieler Frederik Sondermann und Felix Böckenholt setzen. „Aufgrund dieser personellen Konstellation wussten wir, dass das Spiel in Hagen eine große Herausforderung werden würde. Aber wir haben emotional, kämpferisch und taktisch über die gesamten 60 Minuten sehr diszipliniert gespielt“, sagte der TSV-Trainer. Berger sah seine Mannschaft nach einem zwischenzeitlichen 6:6 (13. Minute) durchgehend in Führung. Der TSV behielt auch in der Schlussphase, als Hagen nach der letzten Auszeit (48.) mit dem siebten Feldspieler operierte, die Übersicht und setzte drei Bälle zur Vorentscheidung ins verwaiste VfL-Tor. „Sondermann und Böckenholt sind als Torschützen sicherlich hervorzuheben, aber besonders wichtig war heute die Leistung von Jan Schindler, der als einziger Rückraumrechter einen tollen Job vorne wie hinten gemacht hat. Dazu kam die starke Defensivleistung von Len Johannmeyer“, resümierte Berger.