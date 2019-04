Handball: Bayer fehlt noch ein Sieg zum Titel

Rhein-Kreis Handball: Dormagen schlägt Nettelstedt mit 40:34, Vikings-Jugend tritt nicht an.

Während die A-Jugend des TSV Bayer Dormagen mit dem 40:34 (Halbzeit 18:15) über den Tabellendritten JSG Nettelstedt ihren 17. Sieg in Folge feierte und nur noch einen Sieg vom Gewinn des Meistertitels in der Handball-Bundesliga West entfernt ist, sorgte die HSG Neuss/Düsseldorf am drittletzten Spieltag für einen Eklat: Sie sagte nach Angaben der TSV Hannover-Burgdorf das für 16 Uhr angesetzte Spiel „am Morgen des Samstags ab“. Der zwei Zähler hinter den Dormagenern zurück liegende Tabellenzweite erhält nun zwei Punkte kampflos zugesprochen, der HSG Neuss/Düsseldorf drohen laut Homepage der Burgdorfer neben einer Geldstrafe empfindliche Sanktionen. Laut Durchführungsbestimmungen des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat nämlich derjenige, der „nicht zu einem der letzten drei Spiele der Vorrunde“ antritt, „das Recht verwirkt, für die Altersklasse an der Qualifikationsrunde zur Jugendbundesliga für die folgende Saison teilzunehmen oder sich automatisch zu qualifizieren.“ Dies gilt im Fall einer Spielgemeinschaft „für jeden der beteiligten Vereine.“