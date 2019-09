Handball : A-Jugend will Trend fortsetzen

Dormagen HSG Wetzlar sieht sich gegen TSV Bayer Dormagen nicht als Favorit.

Vor zweieinhalb Jahren warf die HSG Wetzlar den TSV Bayer Dormagen im Halbfinale aus dem Rennen um den Titel eines Deutschen A-Jugendmeisters. Doch im Jugend-Handball, in dem beinahe in jeder Saison ein neuer Kader zusammengestellt werden muss, zählen Meriten aus der Vergangenheit wenig.

Deshalb sagt Wetzlars Trainer Thomas Weber vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten am Samstag ab 16.30 Uhr in der Sporthalle Dutenhofen: „Das wird ein spannendes Spiel. Da können wir die Favoritenrolle mal ganz leicht von uns schieben.“ Die fällt in der Tat an die Gäste, die nach ihren Siegen in Gummersbach und über Liga-Favorit Melsungen Tabellenführer der A-Jugend-Bundesliga, Gruppe West, sind. „Wir wollen an die gute Leistung gegen Melsungen anknüpfen und Auswärtspunkte holen,“ sagt deshalb auch Bayer-Trainer Jamal Naji.