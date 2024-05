Handball-Regionalliga Nordrhein Waldsporthalle wird zum Party-Tempel

Auch Trainer Dirk Wolf wurde diese Ehre zuteil. „Ich wollte eigentlich keine Verabschiedung, die hatte ich ja bereits nach der letzten Saison“, so der scheidende Trainer, für den sich ein Kreis schloss. Nach dem Abstieg 2018 aus der Dritten Liga kehrte er nach Korschenbroich, wo er zuvor bereits von 2006 bis 2008 als Co-Trainer tätig gewesen war, zurück, um den Wiederaufstieg in die Wege zu leiten. Er blieb bis 2022 und übernahm in dieser Saison nach drei Spieltagen noch einmal, um die Mission mit dem Aufstieg in die dritthöchste deutsche Liga nun endgültig abzuschließen.