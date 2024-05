38. Quirinus-Cup des Neusser HV Ein Comeback, das Lust auf mehr macht

Die Schützlinge von Jugendleiter Ivan „Gigo“ Lovric und dem in Ljubuski als Trainer der Erstliga-Frauen beschäftigten Ivan Mario Kolak hätten, so der Neusser Alen Hrsto, auf dessen Initiative hin die kroatischen Handballerinnen in die Quirinusstadt gekommen waren, so viel Spaß an ihrem dreitägigen Aufenthalt gehabt, dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sein wollten.