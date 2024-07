Frauenfußball Hammer zum Liga-Start am Kaarster See

Das ist ein Hammer! Nach dem Aufstieg der Fußballerinnen des SV Rosellen als ungeschlagener Meister der Landesliga kommt es in der Niederrheinliga gleich am ersten Spieltag zum Lokalduell mit der SG Kaarst. Am 1. September ist der Neuling, der in der abgelaufenen Saison alle seine 26 Spiele gewonnen hatte, am Kaarster See zu Gast. Der Spielplan war vom FVN erst mit einiger Verspätung veröffentlicht worden. Zuvor hatte sich das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes mit einer Beschwerde des GSV Moers zu beschäftigen gehabt. Dessen Vereinsführung war der Ansicht, dass Borussia Mönchengladbach II nicht alle Voraussetzungen für die Regionalliga erfüllen würde. Doch einen Tag vor der auf Mittwochabend angesetzten Tagung der Kammer zog der GSV seinen Einspruch wieder zurück. „Wir haben das aus sportlichen Gesichtspunkten getan“, begründete Martin Walz, Sportlicher Leiter der Frauenfußball-Abteilung: „Und wir wollten auch den Saisonstart der Liga nicht gefährden.“