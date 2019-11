Eishockey : Eisbären lassen NEV keine Chance

Neuss Der Tabellenzweite der Eishockey-Regionalliga aus Hamm schlägt Neuss mit 7:1.

Eine 1:7-Niederlage (0:2, 0:3, 1:2) schlägt jedem Trainer aufs Gemüt, doch der in dieser Funktion für den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV tätige Daniel Benske wusste das Spiel beim Tabellenzweiten Hammer Eisbären nüchtern einzuordnen. Mit Blick auf das vor heimischem Publikum mit 5:10 verlorene Hinspiel stellte er fest: „Da haben wir uns besser präsentiert.“ Allerdings fehlten ihm am Sonntag in Felix Wolter, David Bineschpayouh und Timothy Tanke auch drei ganz wesentliche Akteure. „Darum musste ich die Reihen komplett umstellen.“ Und das ist für ein qualitativ nicht ganz so tief besetztes Team wie den NEV natürlich ein besonders großes Handikap.

Zunächst standen die Gäste sogar ausgesprochen gut, ließen erst in Unterzahl das erste Tor zu. In der neunten Minute traf der Tscheche Milan Svarc. Keine 120 Sekunden später erhöhte sein Landsmann Michal Spacek auf 2:0. Der Rückstand machte den Neussern vor allem im Mitteldrittel schwer zu schaffen. Die Unpässlichkeiten des unterlegenen Kontrahenten nutzten Kevin Thau (23.), der bald 43-jährige Igor Furda (35.) und Ibrahim Weißleder (40.) zu weiteren Treffern. Die durchaus löbliche Absicht des Schlusslichts, das Ergebnis freundlicher zu gestalten, wurde im Schlussdrittel von insgesamt zehn Strafminuten durchkreuzt. Immerhin gelang Timon Busse auf Vorlage von Nikolai Varianov mit dem 1:5 (48.) der allemal verdiente Ehrentreffer. Doch die Eisbären waren noch nicht fertig mit mit den wackeren Neussern: Furda machte mit seinem zweiten Tor zum 6:1 (53.) das halbe Dutzend voll, für den Endstand sorgte Spacek in der 57. Minute.