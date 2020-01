Jugendfußball : Kapellens U19 marschiert zur Titelverteidigung

Rhein-Kreis Für die drei Sieger geht es in zwei Wochen auf Niederrheinebene weiter.

(hynr) Am Wochenende fanden in der Zweifach-Sporthalle in Jüchen die Hallenkreismeisterschaften der Junioren- und Jugendmannschaften des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss statt und sorgten dabei in erster Linie bei den jüngeren Kickern für die ein oder andere überraschende Platzierung.