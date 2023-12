Hallenhockey-Bundesliga Topspiel in Krefeld als Gradmesser für den HTC

Bei den Schwarz-Weißen kann Gräber zwar aus dem Vollen schöpfen, muss aber trotz des Traumstarts in die Saison ein Problem in den Griff bekommen: Sowohl beim 7:6 in Mülheim (7:3) als auch beim 11:7 gegen Düsseldorf (7:2) gerieten seine Schützlinge nach deutlicher Führung noch in die Bredouille. Und das nicht, weil der Gegner plötzlich die Sterne vom Himmel spielte, sondern die eigene Fehlerquote exorbitant in die Höhe schnellte. Mit Blick zum Beispiel auf den gegen den DHC in Überzahl kassierten Treffer zum 7:3 (nicht viel später stand es 8:7 und die Gäste hätten per Strafecke sogar ausgleichen können) spricht der Coach von „wilden Toren“, genauer „Unforced Errors“, womit im Tennis Punktverluste, die nicht durch einen guten Spielzug des Gegners erzwungen worden sind, bezeichnet werden.