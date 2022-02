Hallenhockey : „Fünf Tage wie im Traum in Alanya“

Neuss Sebastian Draguhn belegt mit dem HK Zelina beim in der Türkei ausgetragenen Turnier um den Hallen-Europapokal fast sensationell den zweiten Platz. Das Gastspiel in der kroatischen Klubmannschaft hat den Hockey-Spieler des HTC Schwarz-Weiß Neuss begeistert.

Und an der „absoluten Erfolgsgeschichte“ schrieb er federführend mit: In den sechs Spielen erzielte er als Haupteckenschütze offiziell 14 Tore, „nach meiner Rechnung waren es sogar 15“, korrigiert er schmunzelnd. Dass es für sein Team im wegen der coronabedingten Absage des Deutschen Meisters Rot-Weiss Köln im Modus jeder gegen jeden gespielten Turnier bis zum „Finale“ gegen die bärenstarken Russen nur Siege gab, galt schon als fette Überraschung. Denn das Niveau des Cups war so fein, dass etwa die hochgehandelte polnische Truppe aus Posen auf dem letzten Platz landete. Der Post SV Wien, Zelinas zweiter Gegner nach dem lockeren 9:1-Erfolg zum Auftakt über Poznan, hatte in Benjamin Stanzl, Meister mit Harvestehude und dem HC Oranje Zwart Eindhoven, der in der niederländischen Hoofdklasse quasi als der FC Barcelona des Welthockeys gilt, sowie dem in Alanya satte 26 Mal (!) erfolgreichen Fabian Unterkircher zwei Ausnahmekönner in seinen Reihen. Trotzdem gelang den Kroaten mit zwei Treffern Draguhns ein 7:4-Sieg gegen die „Ösis“.