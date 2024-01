Hallenhockey Damen HTC verteidigt mit Kantersieg die Tabellenführung

Nachdem sie die ersten Tage des Januars voll und ganz zur Vorbereitung genutzt hatten, empfingen sie in ihrem ersten Spiel der 2. Regionalliga nach der Pause ETuF Essen und sicherten sich einen 15:0-Sieg. Doch zu Beginn der Partie gerieten die Gastgeber kurzzeitig unter Druck, da die Gäste vollkommen überraschend zu einer Ganzfeldpresse griffen und so zweimal gefährlich in den Neusser Schusskreis eindringen konnten. Davon ließ sich der HTC jedoch nicht beirren und verteidigte die Offensivversuche des Gegners erfolgreich. Daraufhin zog sich der ETuF wie zu Beginn erwartet ins Halbfeld zurück. Celine Reinsch brach in der fünften Minute mit ihrem Führungstreffer den Bann. Bis zur Halbzeit folgten noch acht weitere Tore der Gastgeberinnen. Nach einem eher unauffälligen dritten Viertel mit nur einem Treffer legten sie dann in Durchgang vier noch mal richtig los und schossen weitere fünf Tore, das letzte in der 59. Minute durch Celina Reinsch nach einer Strafecke. Die weitere Torschützinnen der Schwarz-Weißen waren: Lucia Gummersbach (vier Treffer), Meike Lanckohr (3), Hanna Kampka, Katharina Tiedtke, Dana Ottmaa und Stella Seeger. Nach diesem Sieg stehen die HTC-Damen mit drei Punkten Vorsprung auf die Verfolgerinnen des HC Velbert auf dem ersten Tabellenplatz der Zweiten Regionalliga. Am Sonntag geht es für die Neusserinnen zum THC Münster. Dort bestreiten sie schon das letzte Spiel der ersten Saisonhälfte.