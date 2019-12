Hallenhockey : HTC bietet seinem Publikum beste Unterhaltung an

Oberhausen in Not: Doch diesmal kann Torhüter Benedikt Sons gegen den Neusser Ivo Otto den Ball noch von der Linie kratzen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Beim 11:8-Heimsieg über Oberhausen treffen für den Hockey-Zweitligisten Sebastian Draguhn und Matthias Gräber je vier Mal.

Dabei benötigten die Gastgeber freilich einen langen Anlauf. Zwar traf Matthias Gräber schon in der dritten Minute zur Führung, doch die Phase bis zur Halbzeitpause gefiel dem Spielertrainer des HTC gar nicht. „Wir wollten geduldig spielen, sind aber immer wieder in Konter reingelaufen.“ Die aus einem effektiven Defensiv-Würfel – sonst die Spezialität der Neusser – gestarteten Attacken der Gäste führten zu Strafecken, die Tim Schiffer abgeklärt zum 1:1 (6.) und 2:2 (14.) nutzte. Und es kam sogar übler für den Erstliga-Absteiger, den Sebastian Draguhn nach einem Ballgewinn zwischenzeitlich mit 2:1 (8.) nach vorne gebracht hatte: Der mit einem langen Pass bediente Moritz Fiß traf aus ganz spitzem Winkel ins von HTC-Keeper Konstantin Hayner zu spät geschlossene kurze Eck (21.), mit extrem feinem Händchen erhöhte Sebastian Meister sogar auf 4:2 (28.) für Oberhausen. Wichtig für Neuss: Zwölf Sekunden vor Ende der ersten Hälfte holte Sebastian Draguhn, der beim vierten Gegentreffer noch gepatzt hatte, die erste Strafecke heraus, die Ivo Otto im dritten Anlauf (die vorangegangenen Versuche waren regelwidrig abgewehrt worden) zum 3:4 in den Kasten setzte. Und nur 34 Sekunden nach Wiederanpfiff überwand Matthias Gräber OTHC-Torhüter Benedikt Sons per Siebenmeter zum 4:4-Ausgleich.