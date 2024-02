Hallenhockey Dritter Aufstieg in Folge für Damen des HTC SW Neuss

Das ist unmöglich, und so erklärte Teammanagerin Annette Weeres mit dem Durchmarsch in die Regionalliga die nächste Hürde des Projekts „Damen back to BuLi“ für übersprungen. Atmosphärisch sieht die Trainerin den HTC schon im Oberhaus: „Die Stimmung in der gut gefüllten Velberter Halle war wie beim Final4 um die Deutsche Meisterschaft.“ Dafür sorgten mit ihren Toren bereits vor dem Seitenwechsel Dana Ottmaa (2.), Celine Reinsch (14.) und Meike Lanckohr (17.). Die Gastgeberinnen, im Hinspiel noch mit 0:8 unterlegen, machten es in der zweiten Hälfte aber noch einmal für kurze Zeit spannend. Carlotta Ganssen verwandelte in der 34. Minute einen Siebenmeter sicher zum 1:3. Ebenfalls noch im dritten Viertel konterte wiederum Meike Lanckohr mit ihrem Treffer zum 4:1 (40.) und sorgte auf diese Weise endgültig für klare Verhältnisse. Die Resultatsveränderung von Greta Kreutzenbeck in der Schlussphase (52.) interessierte nur noch Statistiker.