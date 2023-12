Hallenhockey-Bundesliga Träumen ist beim HTC Schwarz-Weiß ausdrücklich erlaubt

Und das kommt so: Vom 15. bis 21. Januar 2024 spielt die deutsche Herren-Nationalmannschaft beim Olympic Qualifier in Maskat (Oman) um ihr Ticket für Paris. Bereits am 20. November reisten die Jungs von Bundestrainer André Henning darum nach Südafrika, um sich dort bis Freitag vorzubereiten. Und vom 13. bis zum 22. Dezember nehmen die deutschen Herren an einem Vier-Nationen-Turnier in Valencia teil. Damit stehen die Akteure des A-Kaders ihren Vereinen für die Halle ebenso nicht zur Verfügung wie die besten Junioren, die für den DHB vom 5. bis 16. Dezember an der U21-Weltmeisterschaft in Kuala Lumpur/Malaysia um den Titel spielen.