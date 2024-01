Hockey-Bundesliga West Noch ist nicht Endstation für den HTC SW Neuss

Passte es aber nicht. Und das wiederum überraschte Draguhn nicht wirklich. „Man muss die Kirche im Dorf lassen“, setzte der sehr bald 40-Jährige an, um dann mit Blick auf die höchst unterschiedlichen Voraussetzungen erklärend fortzufahren: „Für Köln sind heute drei U21-Nationalspieler aufgelaufen – wir haben nur einen.“ Das ist der am Samstag in der Abwehr wieder herausragende Finn LangHeinrich, der im Gegensatz zu den für Rot-Weiss spielenden Aron Flatten, Luis Höchemer und Antheus Barry (Michel Struthoff und Fabio Seitz fehlten) freilich nicht den Sprung in den Kader für die U21-WM geschafft hatte. Das Quintett gehörte in Kuala Lumpur/Malaysia zum DHB-Team, das vor Weihnachten im Finale mit 2:1 über Frankreich triumphiert hatte. Die Nachwuchs-Asse hatten im Hinspiel ebenso gefehlt wie Mats und Tom Grambusch, Christopher Rühr, Timur Oruz, Thies Prinz, Johannes Große und Jean-Paul Danneberg, die mit Deutschland beim Turnier in Maskat/Oman vom 13. bis 21. Januar ums Olympia-Ticket spielen werden. Dass diese Partie trotzdem mit 4:13 verloren gegangen war, ärgert Gräber noch immer. „Hätten wir da so gespielt wie heute, hätten wir gewonnen.“