Halbzeitbilanz: TuS Hackenbroich Schon am Samstag geht es um Punkte

Trotz eines optimalen Rückrundenstarts kämpft der TuS Hackenbroich in der Fußball-Kreisliga A weiter um den Klassenerhalt.



Saisonverlauf Der TuS Hackenbroich ging als Abstiegskandidat in die Saison 2022/23. Nach nur einem Punkt aus den ersten sechs Spielen steckte er gleich tief im Abstiegskampf. „Wir hatten einen schwierigen Start. Unser ohnehin kleiner Kader wurde dann auch noch von einer Verletzungswelle heimgesucht, sodass ich teilweise Spieler aus der zweiten Mannschaft in die Startelf stellen musste. Ich bin sehr dankbar, dass uns die Zweitvertretung in dieser Situation ausgeholfen hat“, erklärt Trainer Stefan Sobek. Nach dem Fehlstart erholte sich das Team und kletterte in der Tabelle. Vier Spiele blieb Hackenbroich ungeschlagen, daraufhin folgten jedoch erneut vier Niederlagen in Folge mit insgesamt 19 Gegentoren. Der Start in die Hinrunde unmittelbar vor der Winterpause verlief jedoch mit zwei Siegen wieder wie geplant. Der TuS hat ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz und steht aktuell auf dem 14. Rang, das rettende Ufer ist jedoch nur einen Zähler entfernt.



Das lief gut Die Mannschaft nahm den Abstiegskampf von vorneherrein an. „Die Jungs haben kämpferisch eine super Leistung gezeigt, ohne die es im Keller auch nicht funktioniert“, sagt Sobek. Zudem gefällt dem Coach, dass seine Mannschaft sich an seine Vorgaben hält und versucht, diese auch auf dem Rasen umzusetzen. Auch der Einsatz und die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung waren nach dem Geschmack des Trainers. „Die Mannschaft hat sich gefunden, sodass wir nicht auf Individualisten angewiesen sind.“



Das lief schlecht Stefan Sobek fordert von seiner Mannschaft mehr Disziplin auf dem Platz, um nach Fehlern wieder wach zu sein. Zudem litt nach Angaben des Trainers durch die vielen Verletzungen die Koordination seiner Mannschaft, welche nun wieder auf den Top-Zustand zurückgebracht werden muss.



Personal Nachdem Hackenbroich oftmals nur elf fitte Männer auf den Platz bringen konnte, sieht die Kadersituation nun wieder etwas besser aus. Bis auf Michel Kandora, der wegen eines Kreuzbandrisses den Rest der Saison ausfallen wird, sind wieder alle in der Mannschaft fit. Dennoch konnte sich der TuS die Dienste zweier Offensivakteure sichern: Marius Schlömer kommt nach nur einem halben Jahr beim SV Rheidt nach Hackenbroich zurück, neu ist Dennis Etich von Ligakonkurrent FC Zons.



Ausblick Für den TuS neigt sich die Wintervorbereitung bereits dem Ende zu. Denn am Samstag (18 Uhr) startet der Tabellenvierzehnte beim SVG Grevenbroich mit einem Nachholspiel ins neue Fußballjahr. „Vor der kurzfristigen Ansetzung hatten einige Spieler das Wochenende bereits verplant, weshalb es schwer wird, gegen diese Spitzenmannschaft zu bestehen, obwohl wir natürlich in jedem Spiel was Zählbares holen wollen“, sagt Sobek. Trotz des guten Fortschrittes im Training wähnt er sein Team für das Match nicht optimal vorbereitet. Grund ist die Absage zweier Testspiele, weshalb der TuS sein Können nur gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach II (2:0) aus der Kreisliga B unter Beweis stellen konnte. Aufgrund des frühzeitigen Beginns ist ein weiterer Test für den TuS nicht mehr drin. Sobek: „Uns fehlt nach der Pause die Spielpraxis, trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.“