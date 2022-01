Halbzeitbilanz TSV Bayer Dormagen : Ständig unter den eigenen Möglichkeiten

Dormagen Trainer Frank Lambert ist mit der Hinrunde seine Bezirksliga-Kicker nicht zufrieden. Dennoch hat er Hoffnung auf Besserung und hat für den weiteren Saisonverlauf ein neues Ziel ausgelobt.

Das war gut Zu Saisonbeginn stach Neuzugang Volker Helm (zuvor SG Rommerskirchen-Gilbach) durch acht Saisontore heraus, seit dem neunten Spieltag fehlt der Dormagener Toptorschütze mit einem gebrochenen Handgelenk. Frank Lambertz zeigte sich selbstkritisch: „Eigentlich lief nichts wirklich gut. Wir haben uns zwischen Normalität und Katastrophe bewegt.“ Das Vertrauen in die sportliche Klasse seiner Truppe stellt er jedoch nicht in Frage und vertraut vollkommen in seine Mannschaft, denn die Normalität, welche er beschrieb, ist die Qualität einer Spitzenmannschaft.

Das war schlecht Frank Lambertz führt die Schwierigkeiten in dieser Spielzeit auf Mentalitätsprobleme zurück. „Es fehlte der Konkurrenzkampf, durch eine geringe Trainingsbeteiligung, zudem sind wir unzufrieden mit uns selbst“, erklärte der Trainer. Der Dormagener Kader veränderte sich in den vergangenen drei Jahren nur leicht, für Frank Lambertz auch eine Ursache für die Misere. „Mittlerweile ist der Wind aus der Mannschaft raus, es fehlt der ungebrochene Wille zu gewinnen. Im Sommer werden wir durch die Verpflichtung neuer Spieler frische Impulse setzen, damit die Mannschaft wieder hungrig wird“, erklärt Lambertz.

Ausblick Am Dienstag stieg der TSV in die Vorbereitung ein, bis auf drei Spieler steht der ganz Kader wieder zu Verfügung. Der erste Test war für Sonntag gegen den VfL Jüchen-Garzweiler II geplant, wurde aber abgesagt. Nach einer enttäuschenden Hinrunde ist Frank Lambertz überzeugt, dass sein Team wieder in die Spur findet und das neu formulierte Ziel erreichen wird, in die Top Fünf zu kommen.