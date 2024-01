Halbzeitbilanz Bayer Dormagen TSV muss den Kopf frei bekommen

Das lief schlecht. Durchschnittlich kassiert Bayer mehr als drei Gegentore pro Spiel. „Die Abwehr fängt vorne an. Wir müssen alle mit nach hinten arbeiten“, weiß Niestroj indes. In der vergangenen Saison kritisierte der Coach, dass das Team im Kopf nicht bereit für den Abstiegskampf sei. Auch in dieser Spielzeit muss Bayer mental nachbessern. Niestroj: „Es sind immer wieder die individuellen Fehler, mit denen wir uns selbst im Weg stehen. Wenn die Erfolgserlebnisse fehlen, ist es natürlich auch im Kopf schwierig, die Leichtigkeit zu erlangen. Daher müssen wir in der Vorbereitung so viele Erfolgserlebnisse wie möglich sammeln. Die Inkonstanz hat in Dormagen Methode, auch in dieser Saison wurden die vermeintlich leichten Punkte hergeschenkt. „Unsere Mannschaft kann gegen jedes Team der Liga gewinnen aber auch verlieren. Wir liefern unsere besten Leistungen meist gegen die Spitzenteams ab. Für uns gibt es keine einfachen Punkte“, sagt Niestroj.