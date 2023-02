Halbzeitbilanz: VfR Büttgen Schlusslicht der Kreisliga A wackelt schon bedenklich

Der VfR Büttgen ist nach der Hinrunde stark abstiegsgefährdet. Beim Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A mangelt es vor allem an der Einstellung. Für ein wenig Hoffnung sorgen die A-Jugendlichen.



Saisonverlauf Eigentlich startete der VfR Büttgen recht vielversprechend: Auf ein 2:2-Remis gegen Norf folgte ein 4:2-Erfolg gegen Novesia, doch dann nahm die bittere Talfahrt ihren Lauf. Von den folgenden 15 Partien konnte Büttgen nur noch ein einziges Spiel gewinnen und steht nach 17 Spielen am Tabellenende. „Das war eine Katastrophen-Hinrunde. Wir stehen zu Recht da unten“, konstatiert Büttgens Trainer Nils Heryschek.



Das war gut Positive Aspekte beim Schlusslicht zu finden, fällt nicht leicht. „Wir haben meistens 50 bis 60 Minuten mitgespielt, konnten spielerisch mithalten. Die Qualität ist definitiv da, die Mannschaft hat Kreisliga-A-Niveau“, findet Heryschek. Und: Die Verstärkung aus der A-Jugend macht ihre Sache gut, bringt neuen Schwung und Qualität in die Mannschaft.



Das war schlecht Das große Problem in Büttgen ist die Trainingsbeteiligung. „Wir haben kaum Leute bei den Einheiten, da ist es nicht verwunderlich, dass wir da unten stehen. Uns fehlen in der zweiten Halbzeit die Körner. Das ist ganz klar mangelnde Fitness“, kritisiert Heryschek, der unmissverständlich feststellt: „Da fehlt es einigen Akteuren einfach an der nötigen Grundeinstellung.“



Ausblick In der Winterpause sollte sich das Blatt eigentlich wenden, doch nach mehreren Wochen Vorbereitung sind die Hoffnungen bei Heryschek weiter gesunken. „Wir haben kaum Leute und mussten schon diverse Male das Training absagen“, ärgert sich der Coach. Etwas Hoffnung machen ihm die A-Jugendlichen, sowie die Testspielergebnisse. „Die Ergebnisse stimmen und unsere A-Jugendlichen machen ihre Sache richtig gut“, so Heryschek. Er appelliert gerade bei den etablierten Spielern an die Eigenverantwortung und hofft, dass sein Team noch den Turnaround schafft.