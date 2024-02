Halbzeitbilanz FC Delhoven Den Druck aufs Top-Duo noch mal erhöhen

Der FC Delhoven ist nach der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Kreisliga A mit Aufs und Abs noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. In der Rückrunde will „Delve“ den Druck auf Uedesheim und Grevenbroich-Süd erhöhen und noch einmal oben angreifen.