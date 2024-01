Halbzeitbilanz DJK Novesia Denis Haas soll die Torflaute im Jahnstadion beenden

Ausblick Das erste Testspiel der Vorbereitung absolvierte die DJK am Mittwoch gegen Kreisligist RW Venn. Die nächste Begegnung findet am Sonntag (14 Uhr) beim FC Straberg aus der Kreisliga B statt. Am 3. Februar (17 Uhr) trifft die Novesia auf den SV Oberbilk aus der Kreisliga A. Das letzte Vorbereitungsspiel bestreitet die Novesia am 18. Februar (15 Uhr) beim Tabellenführer der Kreisliga A MG/Viersen, der SpVgg Odenkirchen. „Wir wollen Testspielgegner, die auf unserem Niveau spielen, damit wir uns beim nächsten Ligaspiel in Wettkampfform befinden“, erklärt Marques. Die Liga beginnt für die DJK am 3. März (15.30 Uhr) mit dem Match gegen den Tabellenfünften SV Glehn.