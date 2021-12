Halbzeitbilanz SV Uedesheim : Wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten finden

Neuss Der enge Zusammenhalt im Team ist die große Stärke des nach vier Niederlagen in Folge in den Tabellenkeller abgerutschten Fußball-Bezirksligisten.

Die Hinrunde des Fußball-Bezirksligisten SV Uedesheim, der im Sommer einen großen Umbruch eingeleitet hat, war spielerisch deutlich besser als auch die Konkurrenz erwarten konnte, dennoch hat die Mannschaft von Dalibor Dobras nur einen hauchdünnen Vorsprung auf einen Abstiegsrang.



Saisonverlauf Das Trainerteam, bestehend aus Dalibor Dobras und Co-Trainer Timm Oppermann, war im Sommer um Ioannis Kontogiannis (SV Rosellen) erweitert worden. In Daniel Ferber, Thivaskar Pharathithasan und André Speer, Toptorjäger des SVÜ, kamen gleich drei Spieler vom Ligakonkurrenten DJK Novesia und brachten eine eindrucksvolle Qualität mit. Das gleiche gilt für Alexander Nuss, der landesligaerfahrene Offensivmann kam von der Holzheimer SG. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn fand die Mannschaft zurück in die Spur und blieb sieben Spieltage ohne Niederlage, so dass Uedesheim nach zehn Spieltagen überraschend auf dem fünften Tabellenrang stand. Auf jedes Hoch folgt jedoch ein Tief, auch bei den Neussern, die in den letzten vier Spielen vor der Winterpause ohne Punktgewinn blieben und von den Abstiegsplätzen nur noch zwei Punkte entfernt sind. Obwohl Oppermann die Hinrunde insgesamt als „durchwachsen“ beschreibt, sah er seine Mannschaft in keinem Spiel als chancenlos an.



Das war gut Mit den Neuzugängen kam im Sommer zusätzliche Qualität in den breiten Uedesheimer Kader. Dennoch ist es der enge Zusammenhalt in der Mannschaft, der in dieser Saison heraussticht. „Wir sind eine geschlossene Einheit und ein richtiges Team, auch nach den Spielen bleibt die Mannschaft lange zusammen, das ließ sich in den letzten Jahren nicht beobachten“, erzählt Oppermann. Die Geschlossenheit der Mannschaft sorgte dafür, dass auch Spiele gegen sportlich stärkere Mannschaften, etwa gegen Jüchen (1:0) gewonnen, wurden.