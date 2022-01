Halbzeitbilanz: VfL Jüchen/Garzweiler : Hohe Ansprüche trotz dünnem Kader

JÜCHEN Fußball-Bezirksligist VfL Viktoria Jüchen/Garzweiler überwintert trotz nicht abreißender Personalsorgen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Der VfL Jüchen/Garzweiler hat den Anspruch, eine Spitzenmannschaft zu sein. Aus zehn Siegen und je zwei Unentschieden und Niederlagen resultiert ein starker zweiter Platz. Dennoch hält sich die Euphorie beim Bezirksligisten in Grenzen, da Tabellenführer FC Büderich bereits sechs Punkte Vorsprung hat.



Saisonverlauf Der Saisonstart verlief nach Maß für die Viktoria: Erst schlug sie Sparta Bilk und dann den BV Wevelinghoven (jeweils 4:2). Am dritten Spieltag empfing die Mannschaft von Trainer Marcel Winkens die DJK Gnadental zum Topspiel. In einer engen und umkämpften Partie musste Jüchen die erste Saisonniederlage hinnehmen (0:1). Nachdem der VfL am fünften und sechsten Spieltag zwei Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, war Winkens sauer und sah seine Mannschaft nach einer „katastrophalen“ Begegnung gegen Uedesheim nicht mehr als Spitzenmannschaft. Dann folgte jedoch das große Saisonhighlight: Der VfL bekam im Niederrheinpokal im Wuppertaler SV einen Regionalligisten zugelost. Eine Aufgabe, bei der sich Jüchen trotz der Niederlage (0:2) auf Augenhöhe präsentierte. Die Begegnung hatte eine beflügelnde Wirkung: Seither ist der VfL ungeschlagen. Auch Büderich kam im Duell mit der Viktoria über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. „Das Spiel war auf einem extrem hohen Niveau und wir haben gesehen, dass wir auch den bis dahin makellosen Tabellenführer ärgern können“, sagt Winkens.



Das war gut Jüchen stellt die zweitbeste Offensive der Liga, ein Ergebnis des gefürchteten Umschaltspiels, mit dem Fatlum Ahmeti (9 Treffer), Pascal Moseler (9) und Marcel Pohl (8) die Gegner regelmäßig vor Schwierigkeiten stellen. Mit 26 Treffern bilden sie zusammen mit dem Büdericher Angriff das torgefährlichste Trio der Liga. Auffällig ist der Torhunger des VfL– bereits acht Mal in dieser Saison schoss die Truppe mindestens vier Tore.



Das war schlecht Trotz der eindrucksvollen Torausbeute sieht Winkens noch Verbesserungsbedarf im Ballbesitzspiel. Zu abhängig sei seine Mannschaft vom Umschaltspiel, findet er. Außerdem arbeitet er an einer größeren Stabilität der Hintermannschaft, bei der er trotz der nur 13 Gegentreffer noch Luft nach oben sieht.



Personal Im Laufe der Saison kamen in Shunsuke Takahashi, Kosei Fujita und Hiroto Kato drei Japaner sowie Felix Thienel, ehemaliger Torhüter von Borussia Mönchengladbach in der U19-Bundesliga, in die Mannschaft. Neuzugänge für die Rückrunde stehen trotz laufender Verhandlungen noch nicht fest. Daher schaut sich Winkens bereits in der Altersklasse U19 nach möglichen Spielern um. Die Abgänge in diesem Winter sind bereits bekannt: Tim Hintzen (Auslandssemesters), Kevin Mülfarth (Vertragsauflösung) und Pablo Silva, der aufgrund der langen Anfahrt aus Wuppertal zum Landesligisten FSV Vohwinkel wechselt, verlassen den Verein. Schlüsselspieler Marcel Pohl wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, nach einer Verletzung wartet er weiterhin auf die nötige Operation.



Ausblick Winkens hat seine Kicker bis zum geplanten Trainingsstart am 18. Januar mit Laufplänen versorgt. Für Testspiele ist in der Vorbereitung auch gesorgt: Am 23. Januar empfängt der VfL den Bezirksligisten HSV Langenfeld, am 30. Januar kommt der SVG Grevenbroich an die Stadionstraße. Auch die Landesligisten Union Schafhausen (8. Februar) und VfB Hilden II (13. Februar) treten in Jüchen an. Am 20. Februar ist der VfL beim VfL Benrath (Bezirksliga) zu Gast, das letzte Testspiel trägt er am 23. Februar bei Viktoria Mennrath (Bezirksliga) aus.