Fußball : Halbfinale: Jüchen/Garzweiler muss zum SCK

Rhein-Kreis Holzheimer SG empfängt im Kreispokal den SV Uedesheim.

(sit) Im Rahmen der Endrunde in Gustorf wurde auch das Halbfinale im Kreispokal (am 1. März) ausgelost. Willi Peitz, Geschäftsführer des Turniersponsors GWG Grevenbroich, bescherte dem Landesligisten und Titelverteidiger SC Kapellen ein Heimspiel gegen den Bezirksligisten VfL Jüchen/Garzweiler. Die beiden Klubs waren am Sonntag auch im Halbfinale der Kreishallenmeisterschaft aufeinander getroffen. In der zweiten Partie ermitteln Gastgeber Holzheimer SG und Bezirksligist SV Uedesheim einen weiteren Finalisten. Die Landesliga-Kicker der HSG sind dabei ganz besonders motiviert, sind sie am 13. April (Ostermontag) doch Ausrichter des Endspiels. Ein Höhepunkt im Jubiläumsprogramm des vor genau 100 Jahren gegründeten Vereins.