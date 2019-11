Skaterhockey : Zwei Siege fehlen zum Finale

Skaterhockey: Das Halbfinale gegen Köln beschert den Crash Eagles Kaarst eine Neuauflage des letztjährigen Endspiels.

Los geht’s am Samstag um 17 Uhr in der Kaarster Stadtparkhalle – und da haben die Eagles in dieser Saison nur ein Spiel verloren: am 1. Mai mit 3:12 gegen „Angstgegner“ Rockets Essen. Die Kölner hingegen fegten sie zwei Monate später mit 14:1 aus ihrem Wohnzimmer. Doch das, weiß Georg Otten, will nicht viel heißen: „In den Play-offs werden die Karten immer neu gemischt,“ sagt der Eagles-Trainer.