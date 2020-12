Ringen : Ückeratherin verliert bei Weltcup im Halbfinale

Nina Hemmer (l.) im Kampf gegen Iulia Leorda. Foto: UWW

Ückerath Der AC Ückerath ist mit zwei Ringerinnen beim Weltcup in der serbischen Hauptstadt vertreten. Zum Auftakt machte Nina Hemmer ihrer Sache gut, sie verlor mit Pech in der Vorschlussrunde. Am Dienstag steigt auch Laura Mertens auf die Matte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nina Hemmer vom AC Ückerath hat in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm das Halbfinale beim Weltcup in Belgrad unglücklich gegen die Polin Roksana Marta Zasina verloren. Die Ringerinnen neutralisierten sich weitestgehend auf der Matte. So gab es auch Sanktionen gegen die beiden, die von der Polin besser genutzt wurden. Erst konnte Hemmer innerhalb von 30 Sekunden keine Wertung machen und gab daraufhin den ersten Zähler ab, dann schob Zasina die Dormagenerin über die Matte und holte den zweiten Punkt.

Doch Hemmer kam zurück und schaffte eine Minute vor dem Ende des Kampfes den Ausgleich. Dank der letzten Wertung hätte sie den Kampf gewonnen, aber als noch 26 Sekunden zu kämpfen waren, rutschte Hemmer leicht aus. Die Polin erkannte ihre Chance, setzte nach und erhielt für ihre Aktion die entscheidenden zwei Punkte. Zasina gewann schließlich 5:2, nachdem Hemmer noch einmal die Matte verlassen hatte. Am Dienstag ringt Nina Hemmer also um Rang drei. Die Gegnerin wird noch ermittelt. Auf dem Weg ins Halbfinale hatte Hemmer zuvor in der ersten Runde nach nur 1:16 Minuten mit 12:2 gegen die Peruanerin Thalia Jihann Mallqui Peche und anschließend über die volle Distanz von sechs Minuten gegen Iulia Leorda aus Moldawien mit 6:2 gewonnen.