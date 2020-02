Leichtathletik : Habtom Tedros siegt in Rekordzeit

Neuss Läufer der TG Neuss ist auch in Duisburg nicht zu schlagen.

Es herrschten fast schon sommerliche Temperaturen beim Startschuss zum zweiten Teil der „Winterlaufserie in Duisburg“. In der kleinen Serie, die über die etwas unüblichen 7,5 Kilometer geht, gingen in Habtom Tedros, Jan Felix Neukirchen und Belina Wilke drei TGler an den Start. Das Maß aller Dinge war einmal mehr Habtom Tedros, der schon nach fünf Kilometern, die er in 15:07 Minuten absolvierte, keine Zweifel mehr daran aufkommen ließ, wer die Ziellinie als Erster überquert. Das Ziel erreichte der Eritreer dann in der Rekordzeit von 23:21 Minuten. Seine Führung in der Gesamtwertung sowie in der M20-Wertung baute der Neusser somit weiter aus. Ihren ersten Platz in der W60 behauptete auch Belinda Wilke. Sie wurde in 35:37 Minuten Siegerin der W60. Junior Jan Felix Neukirchen belegte mit 29:07 Minuten Rang drei in der U23. Im Gesamtklassement hievt ihn das auf den zweiten Platz. Bei der großen Serie über 15 Kilometer war Guesch Hagos einmal mehr das Aushängeschild der TG. Nach seinem guten siebten Platz im ersten Lauf setzte er in Duisburg noch einen drauf: In 54:42 Minuten wurde er Fünfter von insgesamt knapp 1400 Startern. Vor dem Finale bleibt es in den Einzelwertungen also weiter spannend.