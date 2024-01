2. Basketball-Bundesliga Ohne Drei fehlt Tigers gegen Black Bulls der Punch

Und das war ausgesprochen schade, denn in Bestbesetzung wäre in Niedersachsen vielleicht sogar etwas drin gewesen für das Schlusslicht. „So aber konnten wir nie an den Vibe vom Sieg über Chemnitz vor dem Jahrswechsel anknüpfen“, sagte Trainer Björn Weber traurig. Bei der Ursachenforschung beschäftigte er sich vor allem mit seinen Schützlingen. „Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir waren nicht in der Lage, das körperliche Spiel des Gegners mitzugehen“, bemängelte er. „Da hat uns die Präsenz von Olivia unter dem Korb natürlich schon sehr gefehlt“, räumte er mit Blick auf die 20 Offensivrebounds der Black Bulls ein. Im Punkt Ball-Protection wurde das Fehlen von Kim Franze, die mit kaputter Kapsel am Finger ziemlich sicher auch noch am Samstag im Heimspiel gegen den Spitzenreiter BG 89 AVIDES Hurricanes passen muss, und Marija Ilic zum Thema. Im Spielaufbau hätte Iva Banozic dringend Unterstützung gebraucht.