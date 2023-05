Leichtathletik Guter Saisonstart für heimische Talente

Und noch ein Wettkampf stand am langen Wochenende an, auch dort war der TK Grevenbroich äußerst erfolgreich: Beim Moerser Meeting erfüllte die U18-Staffel mit Lilli Schlößer, Greta Schmidt, Jette Zottmann und Isabel Seibert in 49,61 Sekunden auf Anhieb die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock. „49,61 Sekunden im ersten Rennen mit ausschließlichen Sicherheitswechseln; das deutet auf eine kleine 47-er Zeit zum Saisonhöhepunkt und damit Endlaufteilnahme in Rostock hin,“ erklärte TK-Trainer Wilfried Faßbender. Bereits am kommenden Samstag wird die Grevenbroicher Staffel in Solingen versuchen, näher an die 49-Sekunden-Marke zu gelangen. Dort startet auch Lilli Schlößer den nächsten Versuch über 100 Meter. Auch sie hat mit 12,43 Sekunden bei heftigem Gegenwind bereits die Norm für Rostock erfüllt und kann daher ohne jeden Druck die nächsten Rennen bestreiten.