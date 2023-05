Leichtathletik Gelungener Einstand für Tanja Spill

Die U14 aus Dormagen war bei den Regionsmeisterschaften in Essen mit einem 15-köpfigen Team im Einsatz – und machte ihre Trainerinnen Kathrin Nosbüsch und Daniela Schneider glücklich: „Die Bestleistungen und erzielten Podiumsplätze zeigen die gute Form.“ Ganz stark dabei die Staffeln über 4x75-Meter: Der männliche Nachwuchs belegte nach gelungenen Wechseln in 41,91 Sekunden Platz zwei. Die Kolleginnen waren bei ihrem Sieg in 40,64 Sekunden sogar noch schneller. Bei den in Witten ausgetragenen NRW-Langstaffelmeisterschaften in Witten liefen die Dormagener Frauen Anna Konrad, Aimee Drössler und Fabiana Niemann über 3x800-Meter in 7:53,24 Minuten auf Rang zwei.