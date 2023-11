Sportjugend im Rhein-Kreis Neuss Gute Resonanz auf ungewöhnliches Bewegungsangebot in Jüchen

„Das Schwarzlicht in Kombination mit Neonfarben auf der Spielkleidung oder den Spielfeldrandmarkierung übt noch mal einen besonderen Reiz auf die Kinder aus“, erklärte Venka Koglin, Vorsitzende der Sportjugend. Und ihre Stellvertreterin Lena Zacheja ergänzte: „Unser Anliegen ist, in erster Linie ein niedrigschwelliges Bewegungsangebot für Kinder aus der Umgebung möglich zu machen.“ Für die Spielpausen wurden daher mit dem Trendsport Roundnet und Tischtennis weitere Anreize zur Bewegung geschaffen. Venka Koglin und Lena Zacheja sind stolz, dass die Abendveranstaltung nahezu ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften möglich gemacht wurde. Angehende Sporthelferinnen und Sporthelfer konnten als zusätzliche Unterstützung gewonnen werden, so dass auch die Verpflegung mit alkoholfreien Cocktails und Hot Dogs sowie ein Rahmenprogramm bestehend aus Kreativ-Stationen und einer Kinderdisko komplett durch junges Ehrenamt organisiert wurde. Hinzu kamen viele helfende Hände der SG RW Gierath. „Dem Verein sind wir überaus dankbar, dass unsere recht kurzfristige Anfrage so kooperativ aufgenommen wurde“, freut sich Max vom Dorp, Kassenwart der Sportjugend. Eine weitere hilfreiche Unterstützung für dieses Unterfangen waren Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan.