TG Neuss Viele glückliche Gesichter beim Kinderhallensportfest

Acht Teams aus vier Vereinen stellten sich beim 5. Kinderhallensportfest der TG Neuss an der Aurinstraße dem Wettkampf. In der Altersklasse U8 gab es nach den Einbeinhüpfer- und Hindernis-Sprint-Staffeln sowie dem Medizinballstoßen zwei Gewinner: Die DJK Novesia und die TG Neuss teilten sich mit jeweils vier Punkten den ersten Platz. Dabei gewann die DJK Novesia das Medizinballstoßen und die TG Neuss die Einbeinhüpferstaffel. Punktgleich waren die beiden Teams in der Hindernissprintstaffel. Die TG Neuss II kam auf Rang drei. Der Wettkampf der U8 im Überblick: 1. TG Neuss und DJK Novesia Neuss mit jeweils vier Punkten 3. TG Neuss 2 mit neun Punkten.