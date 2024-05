Rudern Melina Reinke präsentiert sich schon in DM-Form

Mit 1400 Booten am Start sorgte die internationale Mai-Regatta im belgischen Gent für ein Rekordergebnis. Konkurrenz, die auch den mit sieben Aktiven angetretenen Neusser Ruderverein zu starken Leistungen animierte. Allen voran Melina Reinke, die im U19-Einer unter 30-Booten als schnellste Deutsche die Plätze drei und fünf belegte. Dabei ließ sie in Johanna Preuss (Juniorinnen B) und Lilli Fischer (Juniorinnen A) auch die NRW-Landesmeisterinnen im leichten Einer von der Kettwiger RG hinter sich. Zusammen mit den beiden und Julia Stöber, WM-Finalistin im Juniorinnen-Einer, gelang ihr zudem ein souveräner Sieg im 18-Boote-Feld des Juniorinnen-Doppelvierers. Gute Aussichten also für die anstehende DRV-Prüfungsregatta in Hamburg sowie die Deutschen Meisterschaften.