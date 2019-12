Fußball : Guido van Schewick verlässt Holzheimer SG

Holzheim Trainer geht aus „persönlichen Gründen“. Im Januar übernimmt Hamid Derakhshan den Landesligisten.

Eigentlich hatte sich Guido van Schewick beim Landesligisten Holzheimer SG nur eine Auszeit vom Fußball ausbedungen, doch aus der in Aussicht gestellten Rückkehr auf den Trainerstuhl an der Reuschenberger Straße wird nichts. „Guido fängt bei uns nicht wieder an, und zwar aus persönlichen Gründen“, sagt Vorstandsmitglied Willi Kollenboich: „Sein Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.“

Im letzten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag beim TSV Meerbusch II auf dem Sportplatz am Windmühlenweg in Bösinghoven (Anstoß 14.15 Uhr) führen noch mal die seit dem 14. Spieltag in dieser Position für die HSG tätigen Co-Trainer Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis die Hauptregie. Ihr neuer „Chef“ steht schon fest: Hamid Derakhshan steigt mit der Vorbereitung auf die am 8. Februar mit dem Heimspiel gegen Fichte Lintfort fortgesetzte Punktspielrunde ein. Der 37-Jährige, der seinen Lebensmittelpunkt von Hamburg nach Düsseldorf verlegte, hatte sich in Holzheim mit einer Initiativbewerbung ins Gespräch gebracht. Als Aktiver profitierte der Iraner von einer erstklassigen Ausbildung bei Werder Bremen, kickte dort unter Größen wie Mirko Votava (mit Deutschland Europameister 1980) und Dieter Eilts (Europameister 1996). Im Anschluss an seine Karriere als Spieler, die er in der Saison 2012/2013 beim TSV Grolland (Landesliga Bremen) beendete, profilierte sich Hamid Derakhshan als Trainer, hospitierte 2015/2016 am DFB-Stützpunkt in Hamburg und ist seit 2018 Inhaber der DFB-A-Lizenz.