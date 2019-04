Fußball : Van Schewick ist zurück auf der Holzheimer Trainerbank

Holzheim Gegen den ASV Süchteln kehren Fabio Dittrich und Thorsten Linnemeier zurück in den Kader.

Schon mal reingeschnuppert hatte Guido van Schewick am Gründonnerstag bei der am Ende viel zu hohen 1:4-Niederlage in Velbert, doch offiziell zurück auf dem Trainerstuhl des Fußball-Landesligisten Holzheimer SG ist der 42-Jährige erst am Sonntag. Denn geht es für den Neuling vor heimischem Publikum gegen den ASV Süchteln.