American Football : Neusser Footballer machen Programm

Neuss Junioren der Neuss Gladiators kämpfen um den NRW-Titel.

(hynr) Auf der Bezirkssportanlage Weckhoven herrscht am Wochenende Höchstbetrieb: Für die American Footballer des 1st ASC Neuss, die Neuss Gladiators, geht die Saison in die entscheidende Phase. Am Samstag kämpfen die Junioren U16 ab 11 Uhr um die Meisterschaft der AFC NRW-Landesliga. Im Anschluss hat die U19 ihr letztes Saisonspiel. Höhepunkt ist am Sonntag das Play-Off-Hinspiel der Neusser Senioren gegen die Coesfeld Bulls um Platz drei in der NRW-Liga. Kick-Off ist um 15 Uhr.