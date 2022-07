Reitsport : Springturnier auf dem Hilgershof

Auch Franziska Hilgers stellt sich beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins Hilgershof der Konkurrenz. Foto: Hilgershof

Neuss Nach den Dressurwettkämpfen am vergangenen Wochenende geht das 28. Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins in Rosellen ab Freitag in seine zweite Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Noah Knothe

Nach drei Jahren Pause findet das Sommerturnier auf der Reitanlage Hilgershof am Wochenende zum 28. Mal statt. Anders als in den Vorjahren ist das Reitevent diesmal zweigeteilt. Die rund 500 Teilnehmer im Dressurreiten bestritten ihr Turnier bereits am vergangenen Wochenende, während die Springreiter am Freitag in den dreitägigen Wettkampf einsteigen.

„Unser Dressurturnier ist wirklich gut angekommen. Das gleiche hoffen wir von unserem Springturnier am kommenden Wochenende auch“, sagte Annette Mohr, Geschäftsführerin des RuFV Hilgershof. Der organisatorische Aufwand für ein Tunrier dieser Größe ist enorm. „Ohne die zahlreichen Helfer und Sponsoren wäre die Umsetzung eines solchen Turniers nicht denkbar. Auf alle unsere Helfer sind wir sehr stolz, vor allem, weil sie ihren Einsatz an zwei Wochenende zeigen“, sagt RuFV-Vorsitzender Stephan Hilgers.

Den Auftakt am Freitag machen alle jungen Pferde und deren Reiter mit den Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M. Hier haben sich schon fast 400 Reiter mit ihren Pferden angemeldet. Am Nachmittag spielt die Musik auf dem großen Außenplatz. Hier fordern Naturhindernisse die Reiter und ihre Pferde in einer Stilprüfung heraus. Der erste Wettkampftag endet mit einem Mannschaftsspringen unter Flutlicht

Am Samstag gehen die insgesamt 17 Springprüfungen mit den Klassen L und M weiter. Danach haben die Teilnehmer der Klasse S* die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten bei zwei anspruchsvollen Prüfungen unter Beweis zustellen.