Leichtathletik Großer Zuspruch für Zonser Nachtlauf

Knapp 1300 Anmeldungen waren eingegangen, letztlich kamen genau 1000 Aktive ins Ziel. „Damit sind wir sehr zufrieden, zumal wir wegen der fehlenden Halle auch keine Nachmeldungen angeboten haben“, erklärt Klaus-Peter Hofstadt. Nach der Corona-Zwangspause inklusive eines virtuell ausgerichteten Laufs nähert sich der Nachtlauf wieder früheren Dimensionen an. Die Zahl der Teilnehmenden reicht auf jeden Fall aus, um die Kosten des Vereins zu decken, was in Zeiten massiv steigender Preise in vielen Lebensbereichen wichtig ist, um die Zukunft der Traditionsveranstaltung zu sichern. Die Zukunft im Blick haben die Ausrichter auch mit dem erstmals ausgerichteten Inklusionslauf für geistig und körperlich gehandicapte Menschen. Auf Anregung der Stadt Dormagen wurde der anlässlich des Jubiläums zum 650-jährigen Bestehen von Zons passenderweise mit einer Distanz von 650 Metern in das Programm integriert.