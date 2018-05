Lokalsport: Großer Springsport auf dem Kruchenhof

Rommerskirchen Der Rheinische Meister Sebastian Adams gilt als Favorit im "Großen Preis" am Sonntagnachmittag.

Vier Tage Springsport vom Feinsten - das bietet das große Springturnier auf Gut Kruchenhof. Von Donnerstag bis Sonntag tummeln sich die Parcourscracks aus dem ganzen Rheinland auf der Anlage zwischen Anstel und Delhoven. Internationale Konkurrenz mischt ebenfalls mit. "Es haben sich Reiter aus Finnland, Kroatien, Belgien und Holland angekündigt", freut sich Turnierchef Uwe Hintzen. "Die Resonanz der Aktiven ist wieder sehr gut", sagt er. "Wir werden den Zuschauern an allen vier Tagen Topsport bieten."

Kein Wunder, dass sich auch Topreiter angekündigt haben. Ganz vorne ist Sebastian Adams (RSG Niederrhein) zu nennen. Der aktuelle Rheinische Meister ist immer wieder für rasante Runden in schweren Kursen gut und gehört zum engen Favoritenkreis im Großen Preis (Sonntag 13.30 Uhr).

Er trifft dabei auf den gleichfalls international schon erfolgreichen Frederik Knorren. Der Würselener kann ebenfalls immer vorne mitmischen. Aus dem Kreis-Pferdesportverband Neuss ist Patrick Sandner (RF Gut Mankartzhof) dabei, der in den vergangenen Monaten immer wieder tolle Erfolge in der schweren Klasse feierte. "Aber auch die Springen der Klasse L und M sind prima besetzt", sagt Uwe Hintzen, dessen Tochter Nina auf dem Hof einen Ausbildungsstall leitet. Schon am Donnerstagmorgen startet das Turnier mit den Prüfungen für junge Pferde, darunter auch Qualifikationen zum Bundeschampionat (ab 16.45 Uhr).