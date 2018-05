Lokalsport: Großer Sport, große Emotion - großartig

Kiel Sportler aus dem Rhein-Kreis Neuss gewinnen bei nationalen Spielen von Special Olympics in Kiel fast 50 Medaillen.

Das olympische Feuer auf dem Kieler Rathausplatz brannte wieder, so wie 1972, als in der Stadt an der Ostsee die olympischen Segelwettbewerbe stattgefunden hatten. Nun war der Anlass ähnlich. Nur war Kiel diesmal nicht nur Ausrichter der Segelwettbewerbe, sondern das Zentrum dieser olympischen Spiele der besonderen Art. Zu den nationalen Spielen von Special Olympics zog es in der vergangenen Woche 4600 Athleten mit geistiger Behinderung aus ganz Deutschland in die Hafenstadt, um sich in 19 Sportarten zu messen - und den olympischen Gedanken zu leben.