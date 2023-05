Tischtennis Großer Ansturm auf Turnier des TTC Grevenbroich

Eine dieser Ausnahmen bezog sich auf den ersten Wettkampfabend, an dem die Turnier-Software ausfiel und einige Wettkampfklassen dadurch zwei Stunden länger als geplant dauerten. In der Königsklasse (bis 2500 QTTR-Punkte) setzte sich in Johannes Willeke ein im Rhein-Kreis Neuss eher Unbekannter durch. Der U19-Akteur spielt für die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 in der Herren-Regionalliga, wo er allerdings in diesem Jahr noch viel Lehrgeld zahlen musste (Bilanz 0:14). Beim Frühjahrsturnier in Grevenbroich zeigte er jetzt aber sein ganzes Talent. Er kämpfte sich durch die Gruppen- und K.o.-Phase und gewann schließlich im Finale gegen Yannic Lennertz, den früheren Neusser Regionalliga-Spieler, der aktuell für den Verbandsligisten Borussia Aachen-Brand spielt und dort eine makellose 18:0-Bilanz erzielte. Lennertz schaffte es trotz einer 2:1-Satzführung nicht, den Titel zu holen. Willeke gewann sowohl den vierten als auch den fünften Durchgang mit 11:6 und feierte somit seinen ersten Turniersieg in Grevenbroich. Der an Nummer eins gesetzte Turnierfavorit Marco Stefanidis vom Oberligisten Gießener SV schied im Viertelfinale aus. Akteure aus den Kreisvereinen spielten in der Top-Klasse keine größere Rolle. Das lag auch daran, dass die Grevenbroicher keine Spieler aus dem NRW-Liga-Team ins Rennen schickten. Christoph Sappert und Michael Schüller aus der BW-Reserve erreichten das Achtelfinale.