Tennis Große Klasse bei Blau-Weiss Open im Neusser Jahnstadion

Die „Women’s Tennis Association“ (WTA), als Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen das Gegenstück zur vom Serben Novak Djokovic angeführten „Association of Tennis Professionals“ (ATP) der Herren, wies Sarah Gronert mal auf Weltranglistenplatz 164 aus. Das ist mittlerweile zwar schon elf Jahre her, doch auch mit seit Juli 38 Jahren weiß die Wahl-Büdericherin noch ganz vortrefflich mit dem Racket umzugehen. Die aktuellste deutsche Rangliste weist sie als 46. aus, eine Position, die sie bei der fünften Auflage der Blau-Weiss-Open im Stadion an der Jahnstraße zu bestätigen wusste. Im Finale des Turnier der Kategorie A6 bezwang die für den TSC Hansa Dortmund auflaufende Sarah Gronert die in Neuss an zwei gesetzte Lina Hohnhold vom TC Stadtwald Hilden (Rang 189 in Deutschland) glatt in zwei Sätzen.