Fußball-Bezirksliga Große Erleichterung in Dormagen

TV Kalkum – DJK Gnadental 2:2 (1:2). In der vergangenen Woche gelang es der DJK Gnadental, als erste Mannschaft in dieser Saison den FC Kosova zu besiegen. DJK-Trainer Sebastian Michalsky wollte die Leistung bestätigt sehen. Durch den Treffer von Oliver Wargalla (20.) gingen die Gäste in Front, der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Durch ein Eigentor stellte Pierluigi Principe (31.) auf 1:1. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte erneut Oliver Wargalla (45.+2) für die Gnadentaler Führung sorgen. In der zweiten Halbzeit verpasste es Gnadental nachzulegen. Mert Kefeli (76.) sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich. Die Punkteteilung ist zu wenig für die DJK. „Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Obwohl wir gut reingekommen sind, haben wir es nicht geschafft nachzulegen. Die Konkurrenz zieht uns davon, Benrath ist jetzt acht Punkte vor uns. Eine 60-Prozent-Siegquote ist zu niedrig“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky ärgerlich.