Fußball Große Enttäuschung in Jüchen

„Vor dem Hintergrund der hohen Auflagen für solch ein Spiel und der mangelhaften Kommunikation, müssen wir uns ehrlich fragen, ob wir uns in Zukunft einer solchen Herausforderung überhaupt noch stellen wollen, sprich ob wir überhaupt noch im Niederrheinpokal spielen wollen“, erklärt VfL-Vorsitzender Christoph Sommer. Vor ziemlich genau zwei Jahren hatten die Jüchener in Gestalt des Regionalligisten Wuppertaler SV schon einmal ein attraktives Los gezogen, damals aber schnell entschieden, dass die Partie wegen der zusätzlichen Corona-Auflagen nicht auf der Anlage an der Stadionstraße auszurichten gewesen wäre. Umso größer war nun die Motivation, die Partie gegen RWO in Jüchen auszutragen, um den besonderen Anreiz im Pokal „Klein gegen Groß“ in den Rhein-Kreis zu holen.