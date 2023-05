Fußball-Kreisliga A Hochspannung im Abstiegskampf

Zum Kellerduell kommt es an diesem Sonntag (15 Uhr) in Elfgen, zu Gast ist der SC Grimlinghausen. „Wir sind entspannt, auch wenn es um viel geht. Wir müssen gucken, dass wir über die Runden kommen, das wird eine ganz enge Kiste“, sagt Elfgens Trainer Ralf Ritter vor dem so wichtigen Duell. Er glaubt nicht, dass an diesem Wochenende schon die Entscheidung fällt – sagt aber auch: „Beide Mannschaften sind zum Siegen verdammt.“ Nach fünf sieglosen Spielen in Folge wird es auch für den TuS Grevenbroich noch mal mächtig eng. Gegner am Sonntag (15 Uhr) ist der Vizemeister SV Uedesheim. „Es wird nicht einfacher, der Druck ist seit Wochen groß“, verrät TuS-Trainer Jörg Gartz. Für das Duell mit dem SV Uedesheim gilt: Verlieren verboten! „Dann haben wir alles noch selbst in der Hand“, meint Gartz. Am letzten Spieltag geht es für den TuS Grevenbroich dann zum SV Glehn. Mit 34 Punkten sind zwar auch die Glehner theoretisch noch nicht durch, doch ihr Torverhältnis von -3 gibt ihnen schon jetzt eine Sicherheit von 99,9 Prozent. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den TuS Hackenbroich würde der Wert auf 100 Prozent steigen.