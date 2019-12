Fußball : Stadtderby steht arg auf der Kippe

Grevenbroich Der Platz im Schlossstadion ist weiterhin gesperrt.

(fes) Das Grevenbroicher Stadtderby in der Kreisliga A zwischen dem TuS Grevenbroich und dem 1. FC Grevenbroich-Süd wird aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Der Platz im Schlossstadion ist weiterhin gesperrt. „Es gibt keine Aussicht auf Besserung. Der Platz ist zu matschig, um daran zu arbeiten“, erklärte Geschäftsführer Thomas Ugowski am Donnerstag und sagte. „Das nervt fürchterlich, weil auch kein Trainingsbetrieb möglich ist.“ Nach Elfgen auszuweichen wie bei der 0:6-Niederlage am Dienstagabend im Kreispokal-Viertelfinale gegen den VfL Jüchen/Garzweiler, ist für den TuS diesmal keine Option. „Das Derby wollen wir schon auf unserem eigenen Platz bestreiten“, stellt Ugowski klar. Der 1. FC-Süd hatte am Dienstag im Nachholspiel gegen die DJK Novesia eine 1:2-Heimniederlage einstecken müssen. Marco Schiffer und Darius Ferber brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, Berkay Köktürk traf per Foulelfmeter zum 1:2.