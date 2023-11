1. Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich wollen gegen Haspe zurück auf die Siegerstraße

Dass es nach einem guten Saisonstart so weit gekommen ist, hängt damit zusammen, dass die Grevenbroicher an den beiden zurückliegenden Spieltagen aus dem Tritt gekommen sind, daheim gegen den DTV Köln (76:108) und dann in Recklinghausen (85:96) nicht gut spielten und verloren. „Gegen Haspe entscheidet sich, ob wir uns weiter in sicheren Sphären bewegen oder ob wir in der Tabelle weiter abrutschen“, sagt Elephants-Trainer Ken Pfüller und macht damit deutlich, was auf dem Spiel steht. Was die Lage vor der Partie gegen Haspe noch brisanter macht, ist der Umstand, dass die Gäste mit einer sehr ähnlichen Ausgangsposition anreisen. Sie kommen als Tabellenfünfter sogar mit drei Niederlagen in Folge im Gepäck und hatten zuvor ebenso wie Grevenbroich zehn Punkte gesammelt. Auch der SV wird also alles daransetzen, in Gustorf zurück auf die Siegerstraße zu kommen.