Breitensport im Rhein-Kreis Neuss Grevenbroicher kämpft für das Sportabzeichen

Und genau diese Vielfältigkeit ist es, die den besonderen Wert dieses sportlichen Dauerbrenners für die Gesellschaft ausmacht, denn wen einmal die Leidenschaft und der Ehrgeiz gepackt haben, der bleibt am Ball und trainiert auch abwechslungsreich. Das ist für Moritz die beste Prophylaxe überhaupt. „Der Körper ist das wichtigste Kapital. Wenn wir mehr Menschen für das Sportabzeichen begeistern könnten, würden wir viel Geld im Gesundheitswesen einsparen“, sagt Werner Moritz voller Überzeugung. Er selbst ist das beste Beispiel. Mit seinen 82 Jahren erfreut er sich noch bester Gesundheit, macht noch drei- bis viermal die Woche Nordic Walking (je 7,5 Kilometer) und fährt Rad, wenn es das Wetter zulässt. „Natürlich liegt das auch an meinen guten Genen, aber dem Sport habe ich viel zu verdanken. Er bringt mir viel Lebensqualität.“ Weil Moritz auch lange im Kreistag aktiv war, kennt er Hans-Jürgen Petrauschke gut und weiß, dass er den Landrat in dieser Angelegenheit an seiner Seite hat. Auch der absolviert regelmäßig das Sportabzeichen und betont bei jeder Gelegenheit dessen Bedeutung.