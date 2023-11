Fußball-Kreisliga A 1. FC Grevenbroich-Süd setzt nächstes Ausrufezeichen

1. FC Grevenbroich-Süd – SV Uedesheim 3:1 (1:1). Süd gewinnt das Spitzenspiel und baut seine Tabellenführung aus. Mustafa Dogan (13.) hatte Uedesheim noch in Führung geschossen, doch Muhammed Öztürk (37.,55.) und Erol Djaferi (63.) drehten die Partie. „Wir haben nach dem frühen Gegentor die Ruhe bewahrt, sind viel über den Kampf gekommen und haben Uedesheim in der zweiten Halbzeit ausgekontert“, so Süd-Coach Cengiz Yavuz, der zugab: „Uedesheim hatte viel Ballbesitz, mehr Spielanteile und gute Chancen.“ Gegenüber Marcel Müller war nach der erneuten Niederlage frustriert: „Es ist fast jede Woche das Gleiche. Wir haben zig Chancen, treffen mehrmals Aluminium und machen die Tore nicht.“ Um seinem angeschlagen Team die nötige Erholung zu geben, pausiert Uedesheim nun eine Woche komplett und steigt erst wieder nach dem Totensonntag ins Training ein.