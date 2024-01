Fußball-Kreisliga A Grevenbroich-Süd hat schon einen neuen Trainer gefunden

Nachdem klar gewesen war, dass Yavuz im Sommer nicht mehr weitermacht, nahm Süd sofort die Suche auf. Mit Marcel Müller (45), der erst kurz vor der Winterpause bei Liga-Konkurrent Uedesheim hatte gehen müssen, führte der Verein intensive Gespräche. „Wir hatten sofort einen Draht zueinander. Ich war nach dem Gespräch total begeistert. Menschlich wie sportlich passt es. Mein Bauchgefühl hat gestimmt“, erklärt der Sportliche Leiter Jürgen Latajka die Entscheidung. Und auch Müller selbst spricht von „tollen Gesprächen“. Der Verein habe ihm sofort ein gutes Gefühl gegeben. „Als wir bei Süd zu Gast waren, hat die Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft und die ganze Bank und der gesamte Verein hat mitgefiebert, das hat mir imponiert. Der Zusammenhalt und die Philosophie im Verein, die mir dann auch im Gespräch rübergebracht wurden, sind genau die Attribute, die ich brauche und auch vorantreiben will. Ich bin froh, dass wir eine Sprache sprechen“, so Müller. Damit sind beim 1. FC Grevenbroich-Süd die Weichen für die Zukunft gestellt, die weitere Kaderplanung kann fortgeführt werden. Bis Sommer liegt die Verantwortung aber noch in den Händen von Yavuz. Wer den ehrgeizigen Trainer kennt, weiß: Er will sich unbedingt mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verabschieden.